Ворог також намагався розрізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська намагаються концентрувати свої зусилля на Олександрівському напрямку.

Ворог має на меті обійти Гуляйполе. Про це розповів в етері телеканалу "Ми – Україна" головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр Юрій Сиротюк із позивним "Мамай".

"Після того, як вони подолали річку Вовча, подолали раніше підготовлені позиції – вони намагались розвивати цей успіх. Завдання їх дуже просте – обійти Гуляйполе. Вони і в лоб його штурмують і намагаються в Гуляйполе заходити і малими і достатньо великими піхотними групами. Більша частина їх знищується, але такі спроби є, особливо коли погіршуються погодні умови", – розповів він.

Відео дня

Також окупанти намагалися розрізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області, додав головний сержант батальйону.

"Вони намагалися перерізати цю трасу в районі села Добропілля, щоб обходити і Покровське, і Гуляйполе Запорізької області. Наразі ці їхні просування зупинені", – констатував Сиротюк.

Війна в Україні: інші новини

Росія утримує близько 150 тисяч військових поблизу Покровська та Мирнограда Донецької області. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зауважив, що оборона цих міст продовжується.

Тим часом окупанти заявляють про нібито захоплення Сіверська Донецької області. У ЗСУ наголошують, що ці повідомлення не відповідають дійсності – ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами.

Вас також можуть зацікавити новини: