У Харкові викрили патрульних, які вимагали гроші у водіїв

У Харкові викрито трьох патрульних поліцейських віком 25-27 років, які вимагали від водіїв кошти за непритягнення до адміністративної відповідальності

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, встановлено, що інспектори налагодили схему поборів з водіїв-порушників.

Відтак на початку липня минулого року за матеріалами Харківського управління ДВБ Нацполіції обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 15 січня, працівники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з представниками УСБУ і прокуратури затримали поліцейських в момент одержання неправомірної вигоди: троє інспекторів вимагали і отримали від громадянина понад 20 тис. грн. Гроші призначалися за те, щоб не притягувати чоловіка до адмінвідповідальності за керування авто у нетверезому стані.

Читайте такожНа Одещині начальник слідчого відділу поліції "погорів" на хабарі у $2 тисячі

Речові докази вилучено. Усім трьом поліцейським оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Окрім одержання неправомірної вигоди, їм ще інкримінують вчинення службового підроблення (ст. 366 КК України).

Двох поліцейських затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем їх проживання і роботи тривають обшуки. Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності затриманих, а також інших можливих причетних осіб.

Раніше у Чернівецькій області прокурор попався на хабарі.