На Житомирщині сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення, багато постраждалих (фото)

На Житомирщині у Новоград-Волинському районі сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 16 січня на автодорозі Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та лісовоза з причепом.

Попередньо, водій першого транспортного засобу не впорався з керуванням та зіткнувся з причепом вантажівки, що рухалась попереду. У результаті до лікарні було доставлено 6 пасажирів автобуса, з яких одну жінку госпіталізовано. Розпочато кримінальне провадження.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17.50 на 235 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Анети Новоград-Волинського району. За попередньою інформацією, 34-річний водій автобуса «Setra», рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням транспортним засобом та здійснив зіткнення із причепом лісовоза «ЗІЛ» під керуванням 43-річного місцевого жителя, що рухався попереду у попутному напрямі. У результаті з вантажівки на проїжджу частину розсипались колоди, також дві з них протаранили лобове скло автобуса та потрапили углиб салону",- уточнили у поліції подробиці аварії.

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В автобусі на момент ДТП перебували 38 пасажирів. У результаті медиками швидкої допомоги 6 людей було доставлено до Новоград-Волинської лікарні для надання медичної допомоги. У більшості діагностовано забої, садна, різані рани та інші травми і призначено амбулаторне лікування. 56-річну жінку, жительку Тернопільщини, було госпіталізовано з попереднім діагнозом " струс головного мозку"," закрита черепно-мозкова травма", "контузія лівого ока".

Потерпілі - жителі Івано-Франківської, Тернопільської та Рівенської областей.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.