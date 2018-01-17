Обережніше на дорогах: минулої доби в Україні сталося понад 900 ДТП

Протягом минулої доби в Україні сталася 921 дорожньо-транспортна пригода, у 96 з яких є потерпілі.

Про це повідомляє Ситуаційний центр Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

Також зазначається, що правоохоронці склали 5415 протоколів на порушників правил дорожнього руху, а 236 протоколів - за керування у стані алкогольного сп'яніння.

Ускладнюють рух на дорогах і погодні умови. Так через негоду в Чехії сталася масштабна ДТП. На швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.