Перестрілка в Одесі: поліція штурмує приміщення, що веде у катакомби

В Одесі штурмують приміщення, де переховувався, а потім чинив збройний опір при затриманні злочинець, в результаті якого було поранено трьох правоохоронців. Про це він повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook.

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«О 15.30 в Одесі працівники карного розшуку затримували розшукуваного злочинця, який при затриманні вчинив озброєний опір. Поранено трьох поліцейських. На підмогу прибув наряд патрульної поліції і вступив у вогневий бій зі злочинцем. Під час опору стрілок був знешкоджений», - зазначив Князєв. За його словами, зараз бойова операція в Одесі триває.

«Поліцейські штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець, і яке веде прямо в одеські катакомби», - зауважив голова Нацполіції. Князєв додав, що за життя правоохоронців борються медики

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси сьогодні під час затримання підозрюваного в хуліганстві чоловіка поранено трьох поліцейських. Правопорушника було застрелено на місці. За даними ЗМІ, це місцевий діяч з проросійськими поглядами. «Він називав себе членом «партії Сталіна», в 2010-му балотувався в мери і навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель», – пише "Думська".