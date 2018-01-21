На Житомирщині гасили пожежу у магазині будівельних матеріалів

На Житомирщині горів магазин будівельних матеріалів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

21 січня о 04:44 до Служби порятунку «101» м. Новоград-Волинський надійшло повідомлення про пожежу в металевій прибудові до магазину будівельних матеріалів, що поширилася на саму будівлю магазину. Про це рятувальників сповістив охоронник, який побачив зранку дим з-під даху.

Коли чергового караулу вогнеборців прибув до місця виклику, з’ясувалося, що дах металевої прибудови, де знаходилася котельня, вже згорів та впав, а полум’я перекинулося на суміжну цегляну будівлю (загальна площа об’єкта 500 кв. м). Вогонь охопив 200 кв. м торгівельного залу, де знаходилися будматеріали.

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Начальник караулу ухвалив рішення про залучення додаткових сил та засобів для гасіння пожежі.

Силами бійців ДСНС о 05:30 пожежу було локалізовано, а о 09:10 ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь устиг знищити 500 кв.м даху та перекриття будівлі, а також будматеріали.

До ліквідації пожежі залучали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно- рятувальної техніки. Причину загоряння та суму збитків наразі встановлюють фахівці.