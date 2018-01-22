В окупованому Криму вагітна дівчина померла після того, як її вигнали з лікарні – ЗМІ

В окупованому Росією Сімферополі померла 21-річна Тетяна Піменова, яку незважаючи на високу температуру лікарі серед ночі вигнали з лікарні ім. Семашка. Приводом для такої поведінки стала відсутність у пацієнтки чинного в РФ поліса обов'язкового медичного страхування.

Як повідомляє місцеве видання «Примечания», юрист лікарні каже, що сам не розуміє, як це сталося: вагітну дівчину, яка скаржилася на нездужання і температуру, півночі ганяли по медустановам і врешті-решт вигнали на холод.

Відзначається, що півроку тому Піменова переїхала в Крим до свого громадянського чоловіка з Волгоградської області РФ. Ввечері 17 січня дівчині стало погано, їй викликали швидку, але від госпіталізації вона відмовилася. До опівночі їй стало гірше, сім'я знову викликала «швидку». Жінку забрали до лікарні, але рідні з нею не поїхали.

Читайте такожДві кримські лікарні не змогли надати допомогу доньці Захарової після укусу собаки - ЗМІСпочатку Тетяну доставили до Луговської ЦРЛ. Там її оглянули і видали направлення до Сімферопольської лікарні №7. В приймальному спокої сьомої лікарні у жінки взяли аналізи і поставили попередній діагноз («ГРВІ під питанням»). Родичі так і не зрозуміли, чому дівчина опинилася в приймальному спокої Сімферопольської лікарні ім. Семашка.

У лікарні її стали виганяти, стверджуючи, що в госпіталізації вона не потребує і повинна піти додому. Зрештою жінку о третій ночі виставили за двері зі словами: «Ми теж люди, нам спати треба». Вагітна дівчина опинилася на холоді в чому була — тонких штанях, пуховику і шльопанцях. Її телефон розрядився, і вона не змогла подзвонити додому.

Тетяна провела на вулиці годину, поки випадкова перехожа не викликала їй таксі. Додому вагітна жінка повернулася з температурою у 40 градусів.

Наступного дня Тетяні стало краще. Але вже до ночі лихоманка почалася знову. У лікарні їй сказали, що її плід загинув на 23 тижні. Тетяну почали готувати до штучних пологів, проте незабаром вона померла.

Після похорону батьки Піменової мають намір домагатися справедливого розгляду справи про смерть своєї дочки.

Раніше українські правозахисники відправили посилку в Кремль, куди вклали пакет звітів про порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

Організатори акції повідомили, що в посилку увійшли: енциклопедія порушень прав людини в Криму, звіти про насильницькі зникнення, про расової дискримінації на півострові, інформація про звинувачення щодо українського активіста Володимира Балуха, про затримання на півострові «українських диверсантів».