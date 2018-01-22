Троє поліцейських тяжко поранені під час оперативних заходів у Бердянську (фото, відео)

11:42, 22 січня 2018
Інциденти
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При відпрацюванні адреси зловмисник застосував гранату проти поліцейських. За життя поранених борються медики.

Facebook/Сергій Князєв

Троє працівників карного розшуку дістали тяжкі осколкові поранення під час проведення оперативно-розшукових заходів у Бердянську.

Читайте такожПерестрілка в Одесі: у лікарні помер один з поранених поліцейськихПро це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні після 9-ї години ранку у Бердянську Запорізької області троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи щодо криміногенного елементу.

«Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення», - зазначив очільник поліції.

Князєв додав, що медики борються за життя поранених правоохоронців.

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