Троє поліцейських тяжко поранені під час оперативних заходів у Бердянську (фото, відео)

Троє працівників карного розшуку дістали тяжкі осколкові поранення під час проведення оперативно-розшукових заходів у Бердянську.

Читайте такожПерестрілка в Одесі: у лікарні помер один з поранених поліцейськихПро це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні після 9-ї години ранку у Бердянську Запорізької області троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи щодо криміногенного елементу.

«Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення», - зазначив очільник поліції.

Князєв додав, що медики борються за життя поранених правоохоронців.