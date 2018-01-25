Катастрофа гелікоптера на Полтавщині: у ДСНС спростували інформацію про зіткнення з телевежею (фото, відео)

Речниця ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко спростувала інформацію, яка з'явилася у місцевих ЗМІ про те, що, нібито, гелікоптер перед падінням врізався у телевежу.

Про це вона розповіла в ефірі "112 Україна".

«Мі-8 впав на відкриту територію. Ніякої поблизу вежі не було», - сказала вона.

У той же час, прес-секретар Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв сказав наступне: «Дуже важко зараз говорити про кількість загиблих. Рятувальники і поліція продовжують працювати… Попередньо правоохоронці, які працюють на місці повідомили, що бачили елементи обірваних проводів. Повністю поліцією оточено місце події, щоб не дай Бог ніхто із громадян не постраждав. Також будуть долучатись місцеві фахівці, які перевірять електромережі, бо знову ж таки є припущення, що може бути обірвана лінія електропередач, неподалік знаходиться вежа. Що стало причиною – предмет дослідження слідства. На даний момент, за попередньою інформацією з місця події, що вертоліт може бути марки Мі-8. Сказати точно скільки загиблих, наразі ми не можемо, тому що зараз ще раз підкреслюю, рятувальники і фахівці працюють на місці події, намагаються потрапити всередину і ретельно дослідити сам салон гелікоптера. Припущення є, що загиблими можуть бути до трьох осіб на даний момент».

Він також повідомив, що наразі відомо про те, що ніхто із мешканців Кременчука не постраждав. Також, за словами Сулаєва, за попередньою інформацією, даний вертоліт належить одному із ПАТ. Наразі ця інформація перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці впав гелікоптер Мі-8 на борту якого, за попередньою інформацією, перебувало від трьох до чотирьох осіб. Всі, хто був на борту, загинули.