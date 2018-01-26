Причиною катастрофи Мі-8 на Полтавщині могла бути несправність гелікоптера - син загиблого пілота

У компанії "Українські вертольоти", якій належав гелікоптер, наразі цю інформацію не коментують.

Син загиблого внаслідок падіння гелікоптера у Кременчузі борт-інженера Олексія Блінкова Максим не відкидає, що гелікоптер був несправним, і саме це стало причиною трагедії.

За його словами, він спілкувався з представниками компанії "Українські вертольоти", якій належав гелікоптер, і там говорили, що машина мала якісь технічні проблеми, повідомляє ТСН.

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"Були чутки, що два дні поспіль були якісь технічні несправності. І, начебто, вони могли вплинути, могли й не в плинути... Невідомо. Але те, що якісь несправності два дні поспіль у вертольота були - це 100%", - повідомив журналістам Максим Блінков.

У сюжеті також зазначають, що наразі київський офіс компанії жодних коментарів не дає.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 січня у Кременчуці впав гелікоптер Мі-8, на борту якого знаходилось четверо осіб - усі загинули.