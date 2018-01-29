Митників харківського аеропорту викрили у вимаганні хабарів

Одного з посадовців затримали під час одержання чергового хабаря у 6 тисяч гривень.

Співробітники СБУ викрили групу посадовців Харківської митниці у систематичному вимаганні хабарів з пасажирів у Міжнародному аеропорту «Харків».

Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів.

Читайте такожМасштаб корупції на держпідприємствах "не описати словами" - голова НАБУ«Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували п’ять фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму двадцять тисяч гривень.

Співробітники СБ України затримали одного з фігурантів справи у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків» під час одержання чергового хабара у розмірі шести тисяч гривень», - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження щодо вказаних фактів здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та іншим фігурантам кримінального провадження у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі завершено розслідування стосовно посадовців «Укрпошти», затриманих на хабарі в розмірі $9,6 тис. у жовтні 2017 року. Слідством встановлено, що вищезгадану суму чиновники вимагали і отримали від підприємця за прийняття і позитивний розгляд заяви про надання в оренду державного нерухомого майна з правом подальшого викупу. Також за хабар чиновники обіцяли ухвалити рішення про виставлення приміщень ПАТ «Укрпошта» на аукціон, сформувавши відповідний лот у системі Prozorro.