Учасникам смертельної стрілянини у Києві повідомили про підозру

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями про умисне вбивство та хуліганство.

Двом чоловікам, причетним до стрілянини із загиблим біля станції метро «Берестейська» у Києві, оголошено про підозру.

Читайте такожВбивство в Києві: другий постраждалий у задовільному станіЯк повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва, вдень 29 січня в приміщенні «Національна лотерея» по вул. Лагерній, 46/48, відбувся конфлікт між службою охорони вказаного приміщення та групою з щонайменше шести осіб. В ході конфлікту від кульового поранення загинув охоронець приміщення.

«За підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано двох осіб. Їх дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України», - зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Напередодні повідомлялось, що у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще один був поранений. Стрілянина почалась в ході конфлікту між двома охоронними фірмами.