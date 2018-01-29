В Києві застрелили чоловіка, ще одного поранено

Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків.

Сьогодні у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Так, надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі.

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"На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівників кінологічної служби. Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у неділю, 28 січня, в Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.