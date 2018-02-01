На Львівщині знайшли повішеним 26-річного військового

Тіло молодшого лейтенанта виявили цивільні перехожі у лісосмузі поблизу військової частини.

У Яворівському районі Львівщини сьогодні, 1 лютого, вранці у лісі поблизу військової частини випадкові перехожі виявили повішеним військовослужбовця.

Про це повідомила УНІАН речник військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

«Тіло 26-річного молодшого лейтенанта виявили о 08.00 цивільні перехожі у лісосмузі поблизу військової частини. На місці працюють слідчі військової прокуратури та опергрупа поліції», - сказала вона.

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Наразі, причини смерті, а також звідки родом і де проходив службу військовослужбовець – встановлюється.

Водночас, як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, «загиблого військовослужбовця виявили в лісі на околиці міста Яворів, поблизу військової частини А-0998 (24 окрема механізована бригада ім. Короля Данила».

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