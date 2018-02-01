Поліцейські влаштували стрілянину під час затримання крадіїв в Одесі (фото, відео)

Посеред білого дня поліція зі стріляниною заблокувала крадіїв, які цупили з автомобілів цінні речі. Двох зловмисників затримали, третьому вдалося втекти.

Близько другої години дня жителі вулиці Корольова почули одразу шість пострілів. Згодом побачили на асфальті пораненого чоловіка, а біля нього стояли поліцейські.

Читайте такожВ Одесі після стрілянини затримали чоловіка, вилучивши в його квартирі арсенал зброїЗгодом стало відомо, що працівники карного розшуку затримували крадіїв, які цупили цінні речі з автівок. Крадії чинили опір, тож копам довелося застосувати травматичну зброю. Як результат, кілька гумових куль попали в одного з чоловіків, йдеться в сюжеті ТСН.

Троє зломсиників відімкнули сигналізацію і залізли у чуже авто. Там вони і були заблоковані поліцейськими.

Стрілянина сталася неподалік дитячого майданчика, що сильно налякало мам з дітьми. Але в ході операції ніхто з перехожих не постраждав.