"Війна забере найагресивніших": "свободівець" Леонов накинувся на скандального журналіста Коцабу у прямому ефірі (відео)

Екс-депутата від фракції "Свобода" обурило висловлювання Коцаби про те, що війна на Донбасі "забере найбільш агресивних".

Колишній народний депутат від "ВО "Свобода" Едуард Леонов і журналіст Руслан Коцаба ледь не побилися у прямому ефірі.

Інцидент стався під час передачі "Відкритим текстом" в ефірі "ЧП.INFO". Телеканал на своєму YouTube-каналі виклав відео події.

Леонов сказав, що всі, хто не за Україну - її вороги, тому "ніякі "портнови" і "германи" не повинні бути присутніми на українському телебаченні.

На це Коцаба відповів, що війна не тільки на Донбасі і вона "забере найбільш агресивних". Леонов став кричати: "Що ти таке кажеш? Ти - урод моральний... Я тобі морду зараз буду бити".

Після цього свободівець став хапати скандального журналіста за одяг і пропонувати вийти зі студії.

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"Щиро кажучи, я довго думав, запрошувати Руслана Коцабу на ефір чи ні. Вирішив так, якщо суд виправдав людину, значить як би я особисто до нього не ставився, він має право виступити. Тим більше, й опонента підібрали йому серйозного - Едуард Леонов. Що з цього вийшло під самий фінал програми - можете подивитися...", - написав ведучий Олександр Васильєв.

Коментуючи інцидент, Коцаба на своїй сторінці у Facebook заявив, що "жодної бійки не було".

"Таке часто трапляється з ультрарадикалами, коли ті потрапляють в об'єктив відеокамери — наче чортик в них вселяється! А у фойє, де не було камер, запальний свободівець зрозумів, що "життя дорожче", і я можу дати неакцентовану, але якісну "двієчку", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва член "Правого сектора" вдарив скандального журналіста Коцабу в обличчя під час зйомки.