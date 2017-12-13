Член "Правого сектору" про напад на журналіста Коцабу, який записував "голос натовпу": можна було добивати (відео)

Боєць "Правого сектору" Олексій Бик пояснив, чому вдарив журналіста Руслана Коцабу під час зйомки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Акція не була запланованою. Я зустрівся зі знайомою дівчиною у справі. Ми взяли кави прямо перед метро за чверть години до движу. Тоді ще Коцаби там не було або я його не помітив. Ми пішли з кавою на Майдан, розмовляючи. Допили і повернулися на м.Хрешатик, бо мені була потрібна ця гілка. І вже там побачили Коцабу, який записував "голос натовпу", - йдеться у його повідомленні.

За словами Бика, можно було й сильніше бити, добивати й вирубати, але "багато факторів було проти".

"Найкраще в цій акції, як на мене, що ми потім пішли безперешкодно в метро і поїхали у своїх справах", - додав член "Правого сектору".

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва член "Правого сектору" вдарив скандального журналіста Руслана Коцабу в обличчя під час зйомки.