У центрі Одеси приймальню БПП "прикрасили" нецензурним антисемітським написом

Біля входу в приміщення приймальні БПП на вивісці з'явився напис антисемітського змісту з нецензурною лайкою.

У центрі Одеси сьогодні невідомі зробили антисемітський напис на приймальні територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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Як передає кореспондент УНІАН, приймальня розташована в історичному центрі міста - на вулиці Маразліївській. Прямо біля входу до її приміщення на вивісці з'явився напис антисемітського змісту з нецензурною лайкою.

Як пояснила керівник секретаріату територіальної організації «Солідарності» Валентина Шульц, образливий напис виявили сьогодні вранці співробітники офісу.

«Швидше за все, цей акт вандалізму стався вночі. За більш ніж три роки існування в Одесі приймальної «БПП» подібне трапилося вперше. Ми обурені розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, антисемітськими випадами в нашому багатонаціональному місті», - сказала Шульц. У поліції цей інцидент поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Одеси осквернили антисемітськими написами три будівлі єврейської громади.