На Херсонщині вантажівка влетіла в автобус з пасажирами (фото)

02:46, 05 лютого 2018
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У автобусі перебували 19 людей / фото favoritekherson.co

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

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"Близько 20:40 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася в районі 200 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вантажний автомобіль "ДАФ" врізався в автобус "Еталон", в якому перебували 19 людей.

"Зі слів водія автобуса, під час руху заглох двигун і він зупинив транспортний засіб. В цей час позаду рухалася вантажівка. Зі слів її водія, на відстані близько за 15 метрів він побачив на своєму шляху автобус. Загальмувати вже не було часу і сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні поліції.

Вантажний автомобіль

В результаті ДТП пасажири автобуса були доставлені до медичних закладів обласного центру. Наразі встановлюється ступінь отриманих громадянами тілесних ушкоджень.

Попередня правова кваліфікація події - ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Поліція встановлює всі обставини події.

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Теги: #ДТП з автобусом#ДТП на Херсонщині#вантажівка врізалася в автобус