На Львівщині перекинувся автобус з футбольною командою

В автобусі було 20 членів футбольної команди "Малинськ" та водій, які поверталися з тренування.

У Кам'янко-Бузькому районі Львівської області перекинувся автобус з аматорською футбольної командою "Малинськ" Рівненської області.

Про це повідомили в патрульній поліції Львова.

ДТП сталося внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюны. За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.

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Прес-секретар патрульної поліції Львова Катерина Рибій зазначила, що ДТП сталося на небезпечному повороті між селами. "Водій не врахував дорожніх умов та не обрав безпечної швидкості, що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перекинувся на бік, з'їхавши в кювет", – заявила вона.

В автобусі було 20 членів футбольної команди "Малинськ" та водій, які поверталися з тренування у бік Рівного.

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