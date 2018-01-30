Під Харковом автобус здуло вітром (фото)

13:45, 30 січня 2018
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Автобус перекинувся вранці / фото ГУ НП в Харківській області

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"Автобус перекинувся через сильний боковий вітер", - повідомили "ГородХ" у прес-службі управління патрульної поліції Харківської області.

В аварії незначні тілесні ушкодження отримав один пасажир. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у морському торговельному порту "Чорноморськ" Одеської області в результаті зіткнення автобуса і товарного поїзда постраждали шість осіб.

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Теги: #автобус під Харковом#автобус здуло вітром