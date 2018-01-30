Під Харковом автобус здуло вітром (фото)
13:45, 30 січня 2018Інциденти
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Поліція оприлюднила подробиці ДТП під Харковом за участю рейсового автобуса.
Автобус перекинувся вранці / фото ГУ НП в Харківській області
У вівторок, 30 січня, вранці, приблизно о 7:45, біля села Чкаловське Чугуївського району перекинувся автобус "Харків – Куп'янськ".
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"Автобус перекинувся через сильний боковий вітер", - повідомили "ГородХ" у прес-службі управління патрульної поліції Харківської області.
В аварії незначні тілесні ушкодження отримав один пасажир. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 24 січня у морському торговельному порту "Чорноморськ" Одеської області в результаті зіткнення автобуса і товарного поїзда постраждали шість осіб.
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