Обшуки в Луцькому університеті: поліція вилучила обладнання для майнінгу криптовалюти

Наразі перевіряється також причетність одного з працівників вишу до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин.

У Луцькому національному технічному університеті в ході сьогоднішніх обшуків співробітники кіберполіції вилучили обладнання для майнінгу (виготовлення криптовалют).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, у ході обшуку виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнінгу криптовалюти й було встановлене в одному з приміщень навчального закладу.

Наразі перевіряється також причетність одного з працівників вишу до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж. За місцем проживання працівника також проведено обшук, у ході якого вилучено комп’ютерну техніку.

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Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Луцьку в Національному технічному університеті кіберполіція провела обшуки на предмет виявлення можливих ознак створення криптовалюти.

Обшуки проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ.