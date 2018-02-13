Жахлива ДТП на Кіровоградщині: внаслідок зіткнення з вантажівкою загинуло троє людей (фото)

Водій автомобіля Skoda Octavia допустив зіткнення з напівпричепом, який рухався попереду у складі автопоїзда з вантажним автомобілем Volvo.

У Кіровоградській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло троє людей.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області, ДТП сталася сьогодні, 13 лютого, на відрізку автодороги Кропивницький – Кривий Ріг у Долинському районі.

Згідно з повідомленням, водій автомобіля Skoda Octavia допустив зіткнення з напівпричепом, який рухався попереду у складі автопоїзда з вантажним автомобілем Volvo. Ним керував 42-річний громадянин.

У результаті зіткнення водій автомобіля Skoda та двоє його пасажирів загинули на місці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

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