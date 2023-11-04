Авіасполучення в Гамбурзі повністю зупинено.

Аеропорт Гельмута Шмідта в Гамбурзі ввечері 4 листопада закрили через озброєного чоловіка, який прорвався на територію аеропорту. .

Німецький ЗМІ повідомляють, що невідомий на Audi пробив загородження аеропорту і влаштував кілька пожеж, кинувши дві пляшки з "коктейлями Молотова"

За даними BILD, чоловік тримає в своїй машині двох дітей. Незадовго до того, як терорист був помічений силами безпеки в аеропорту, його дружина попередила поліцію і співробітників служби екстреної допомоги, що її чоловік мчить в аеропорт з дітьми.

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Поліція повідомляє, що зараз знаходиться в контакті зі злочинцем в аеропорту Гамбурга. За інформацією BILD, він кілька разів вистрілив зі свого автомобіля і забарикадувався в Audi разом з дітьми.

Авіасполучення в Гамбурзі повністю зупинено. Весь доступ до терміналів заблокований, проводиться масштабна поліцейська операція. У повітрі також знаходяться поліцейські вертольоти. Поліцейські евакуювали людей з аеропорту в безпечне місце.

Заворушення в аеропорту Дагестану

Раніше жителі російського Дагестану на тлі антисемітських акцій протесту. увірвалися на територію аеропорту в Махачкалі, вигукуючи антисемітські гасла і розшукуючи євреїв. Заворушення переросли в зіткнення з силовиками.

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