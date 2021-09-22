На думку голови провладної фракції, до скоєння злочину можуть бути причетними контрабандисти і кримінальні авторитети, а також це може бути "російський слід", або ж - пов'язане з боротьбою з політичним впливом фінансово-промислових груп.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра - це "привіт" їхній команді і главі держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам. "Стосовно версій - ще поки немає, будемо чекати від правоохоронців... Моя особиста думка, я поки схиляюся до того, що це якийсь "привіт" команді нашій, в першу чергу, президенту. Тому що він перший помічник (Шефір) - всі розуміють, що це наближена до нього людина. І, враховуючи те, що він (Зеленський - УНІАН) у від'їзді і, так би мовити, легка жертва з точки зору того, що в нього (Шефіра - УНІАН) немає охорони, і пересувається самостійно, то це було легко - такий передати "привіт", - сказав Арахамія.

Він додав, що має три версії про причетних до цього злочину.

"Міг бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних авторитетів... Всі майже з них зараз покинули вже Україну, з насиджених місць. Чутки і оперативна інформація, яку доносять правоохоронці, - кажуть, що будуть якось мститися. Це перша версія може бути така. Тому що це зробив президент, за його рішенням", - сказав Арахамія.

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Другою версією, зазначив він, може бути "російський слід".

"Тому що останнім часом дуже активна антиросійська риторика йде, і ми теж не можемо виключати таке питання", - сказав депутат.

Щодо третьої версії Арахамія зауважив, що "зараз, напередодні великих рішучих змін по боротьбі з політичним впливом фінансово-промислових груп, - теж не можна виключати і таку версію ".

"Яка там версія саме буде - ми будемо, звичайно, дослухатися до правоохоронців", - зазначив він і додав, що справу порушено за статтею про замах на вбивство.

Арахамія висловив думку, що сам по собі Шефір "не був би ціллю".

"Враховуючи те, що він дуже, так би мовити, дипломатична людина і в нього конфліктів - я ніколи не знаю не те, що конфліктів, через які будуть стріляти, а навіть, щоб хтось голос підвищив на нього. Він дійсно знаходить з людьми спільну мову завжди. Тому я вважаю, що це просто посилання до президента", - вважає голова фракції.

Він також уточнив, що особистої охорони у Шефіра взагалі немає. Проте тепер, на думку Арахамії, у першого помічника президента буде охорона.

Крім того, на запитання, чи надходили раніше Шефіру якусь погрози, депутат відповів, що наскільки йому відомо, то ні.

Як повідомляв УНІАН, стогодні близько 10:00 ранку біля села Лісники в Києво-Святошинському районі невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті було поранено водія. Наразі водій знаходиться у важкому стані.

Сам Шефір в результаті інциденту не постраждав. На місце подій вже прибула генпрокурорка Ірина Венедиктова, а також оголошено спецоперацію "Сирена", зловмисника розшукують.

Автори: Ірина Погоріла, Таня Поляковська