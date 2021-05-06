Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який для самооборони був вимушений застосувати холодну зброю і вбив одного з нападників.
Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр заявив, коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли п‘ятеро нетверезих молодиків намагалися увірватися в приватний будинок, а його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.
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«Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень», - сказав Аваков.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони, кожному гарантоване законом.
Аваков повідомив, що слідство у справі про напад п‘ятьох нетверезих молодиків на будинок ветерана АТО буде передано в Головне слідче управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.
При цьому він запевнив, що «слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним».
Що сталося
- 2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.
- За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шістьох осіб приїхала на дискотеку в місцевий клуб з сусіднього села Іванівка. У клубі 24-річний місцевий житель зробив їм зауваження. Розпочався конфлікт. Аби уникнути бійки, житель Глещави втік додому та закрився. Однак компанія з шістьох осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. Про нападників юнак одразу повідомив до поліції.
- «а момент хуліганства в будинку разом з ним була мама. Як пояснює підозрюваний, він злякався за неї, тому взяв в руки ніж. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши 300 метрів, помер від втрати крові, повідомляли в поліції.
- Підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки, за даними Купчака, він був тверезий.
- Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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