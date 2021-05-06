Глава МВС Арсен Аваков також повідомив, що слідство у справі про напад декількох нетверезих молодиків на будинок ветерана буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який для самооборони був вимушений застосувати холодну зброю і вбив одного з нападників.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр заявив, коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли п‘ятеро нетверезих молодиків намагалися увірватися в приватний будинок, а його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.

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«Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень», - сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони, кожному гарантоване законом.

Аваков повідомив, що слідство у справі про напад п‘ятьох нетверезих молодиків на будинок ветерана АТО буде передано в Головне слідче управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

При цьому він запевнив, що «слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним».

Що сталося

2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шістьох осіб приїхала на дискотеку в місцевий клуб з сусіднього села Іванівка. У клубі 24-річний місцевий житель зробив їм зауваження. Розпочався конфлікт. Аби уникнути бійки, житель Глещави втік додому та закрився. Однак компанія з шістьох осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. Про нападників юнак одразу повідомив до поліції.

«а момент хуліганства в будинку разом з ним була мама. Як пояснює підозрюваний, він злякався за неї, тому взяв в руки ніж. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши 300 метрів, помер від втрати крові, повідомляли в поліції.

Підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки, за даними Купчака, він був тверезий.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Надя Пришляк