Рятувальники шукають тіла загиблого капітана судна, а також першого помічника капітана, який з початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.

Стан українських моряків, врятованих із затонулого біля узбережжя Румунії судна Volgo Balt 179, задовільний, вони можуть повернутися до України наступного тижня.

Про це Посольство України в Румунії повідомляє у Facebook.

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Зазначається, що румунські рятувальники продовжують шукати тіла загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його було зафіксовано в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.

Разом з тим стан врятованих українських моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом у повітовій лікарні м. Констанца до 15 березня.

Увечері 12 березня усім морякам були вручені посвідчення на повернення в Україну.

"В залежності від стану здоров’я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати на наступному тижні", - повідомили у посольстві і додали, що всі моряки забезпечені одягом та належним харчуванням.

Аварія судна з українцями: що відомо

11 березня у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями. Десятьох врятували. Двоє моряків загинули.

10 людей вдалося врятувати. У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили їх імена.

У мережі з'явилося відео з місця аварії.

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Автор: Тетяна Поляковська