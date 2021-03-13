Аварія судна біля Румунії - моряків можуть повернути в Україну наступного тижня / фото marinetraffic.com

Стан українських моряків, врятованих із затонулого біля узбережжя Румунії судна Volgo Balt 179, задовільний, вони можуть повернутися до України наступного тижня.

Про це Посольство України в Румунії повідомляє у Facebook.

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Зазначається, що румунські рятувальники продовжують шукати тіла загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його було зафіксовано в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.

Разом з тим стан врятованих українських моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом у повітовій лікарні м. Констанца до 15 березня.

Увечері 12 березня усім морякам були вручені посвідчення на повернення в Україну.

"В залежності від стану здоров’я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати на наступному тижні", - повідомили у посольстві і додали, що всі моряки забезпечені одягом та належним харчуванням.

Аварія судна з українцями: що відомо

  • 11 березня у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями. Десятьох врятували. Двоє моряків загинули.
  • 10 людей вдалося врятувати. У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили їх імена.
  • У мережі з'явилося відео з місця аварії.

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Автор: Тетяна Поляковська