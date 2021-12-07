У Київській області автівка з іноземцями в'їхала в споруду, де продаються квитки для входу на територію Національного парку "Межигір’я".
Про це повідомляють у поліції Київської області.
Інцидент стався у селі Нові Петрівці 7 грудня. Близько 13:00 автомобіль "Volkswagen Passat" в'їхав у споруду, де продавалися квитки.
У автівці знаходилися громадяни Саудівської Аравії.
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За попередніми даними, 32-річний водій не впорався з керуванням.
Невідомо, чи постраждав хтось учасників інциденту.
У деталях ДТП розбираються поліцейські, вони нададуть правову кваліфікацію події.
Раніше повідомлялося, що в Одесі службовий автомобіль керівництва обласної поліції проїхав перехрестя на "червоний" та збив жінку.