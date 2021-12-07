Водій про інцидент не повідомив правоохоронцям і не дозволив лікарям госпіталізувати постраждалу з місця аварії.

В Одесі службовий автомобіль керівництва обласної поліції збив жінку на пішохідному переході.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини аварії за участю службового автомобіля в.о. заступника начальника регіонального главку Нацполіції Одеської області.

Читайте такожНа Харківщині авто збило двох жінок на переході: одна з них загинула"3 грудня в Одесі службовий автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора і збив жінку на пішохідному переході. Водій про інцидент не повідомив і не дозволив лікарям госпіталізувати постраждалу з місця аварії, аргументувавши тим, що самостійно доставить жінку в лікарню", - повідомили в прес-службі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину. Розслідування триває.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що ДТП сталася в передмісті Одеси, в районі промринку "7-й кілометр". Люди стверджують, що в автомобілі нібито перебував в.о. заступника начальника ГУНП в Одеській області Олександр Гостіщев, а за кермом – інший поліцейський. Постраждалу правоохоронці відвезли до місцевої лікарні.

Нагадаємо, сьогодні на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та маршрутки. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до 13, ще 8 людей дістали травми, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Серед причин аварії називають слизьку дорогу чи порушення ПДР з боку водіїв. Наразі на ділянці дороги обмежили рух транспорту.

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Автор: Лариса Козова