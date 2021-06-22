ДТП сталася за участю легковиків Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

Поліція Миколаївщині розслідує масштабну ДТП із загиблими та травмованими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Аварія сталася у понеділок, 21 червня, близько 15:10 на 89 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Миколаївському районі.

За попередніми даними, внаслідок ДТП за участю легковиків Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF до медичного закладу доставлені п’ятеро осіб із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, у тому числі двоє дітей 2005 та 2013 року народження. Водій та пасажир Chery Tiggo загинули.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко