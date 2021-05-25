За попередніми даними, там прорвало каналізацію.

У Солом'янському районі Києва, в районі Південного залізничного вокзалу посеред дороги пробився "гейзер".

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

На перетині вулиць Василя Липківського та Кудряшова (поблизу вокзалу "Південний") з-під асфальту ллється вода. За попередніми даними, там прорвало каналізацію.

Поруч знаходяться роздрібні магазини, до яких важко дістатися пішки.

На місце прибули співробітники спецслужб для усунення проблеми. Рух транспорту на перехресті тимчасово обмежено.

Нагадаємо, на Шулявському мосту в Києві після недавньої реконструкції з-під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з'явився прямо посеред дороги.

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Автор: Денис Прядко