Побиття тривало понад 10 хвилин та супроводжувалось відеозйомкою одним із присутніх.

У Запоріжжі повідомлено про підозру чотирьом школяркам через жорстоке побиття трьох однолітків. Дівчата жорстоко побили ровесниць через поцілунок, вони вдалися до агресії з ревнощі. У результаті нападу, у постраждалих виявили значні травми, проблеми з нирками, а також перелом носа. Одна з дівчат втратила зір на одне око.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

"Встановлено, що у нічний час на майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району міста Запоріжжя побито трьох школярок їхніми однолітками. Тілесні ушкодження наносили руками та ногами. Побиття тривало понад 10 хвилин та супроводжувалось відеозйомкою одним із присутніх. Крім того, під час конфлікту одна з нападниць вимагала з потерпілих гроші", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗнущався перед усім класом: на Кіровоградщині школяр побив дівчину (відео)В прокуратурі додали, що наразі здійснюється розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення відносно неповнолітніх потерпілих хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 КК України), вимагання грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України), виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості (ч. 3 ст. 300 КК України).

Зазначається, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя чотирьом неповнолітнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України. Дії однієї із підозрюваних додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Жорстока бійка через поцілунок у Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада до поліції Запоріжжя звернулися батьки кількох школярок та заявили про побиття своїх дітей.

Правоохоронці з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району, де четверо дівчат віком від 15 до 16 років жорстоко побили трьох школярок та вимагали у них гроші.

Відео побиття з’явилося у мережі 6 грудня. На ньому видно дівчину, яка була головним ініціатором конфлікту. Вона курила цигарку, била дівчат і вимагала 5 тисяч гривень на карту.

У результаті нападу, у постраждалих виявили значні травми, проблеми з нирками, а також перелом носа. Одна з дівчат втратила зір на одне око.

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Автор: Світлана Макринська