Що стало причиною конфлікту, на даний момент невідомо.

Під стінами школи у Рівному підлітки влаштували жорстку бійку.

Відео інциденту з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Типове Рівне".

Бійка сталася біля школи №12 на вулиці Київській. На записі видно, що бійку влаштували двоє хлопців. Згодом до них підходить третій, підстрибує і з усієї сили завдає удар ногою по одному з них. Після цього до бійки приєднується і четвертий учасник, починаючи штовхати ногою школяра. В результаті в конфлікт втрутився випадковий перехожий, який і розняв школярів.

"Звідки стільки ненависті у дітей?" - підписані кадри в мережі.

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Що стало причиною конфлікту, на цей час невідомо. На запис вже звернула увагу поліція, передає "Радіо Трек".

"За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено відео бійки, і за даним фактом відомості внесені в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події", - заявила начальник відділу комунікації обласного управління Нацполіції Марія Юстицька.

Вона додала, що правоохоронці встановлюють всіх учасників бійки.

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Автор: Денис Прядко