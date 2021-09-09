Спочатку жінку намагалися без причини оштрафувати, а потім "отримав на горіхи" чоловік, який за неї заступився.

У Львові відбулася штурханина у трамваї - посварилися контролери та пасажири. Від слів швидко перейшли до діла, суперечка переросла у бійку. Все це сталося через квиток однієї з пасажирок.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, жінка зайшла до трамвая через задні двері. Вона одразу передала гроші за квиток водієві та чекала, коли їй передадуть решту та сам квиток. У цей момент до пасажирки підійшли контролери та почали вимагати у неї 200 гривень штрафу за нібито несплачений проїзд.

Жінка почала пояснювати, що вона вже придбала квиток. Саме тоді пасажири передали їй закомпостований проїзний, але, як стверджують свідки, контролери вирвали його з рук. Почалася суперечка, за жінку вступився чоловік.

Пасажир намагався пояснити, що контролери помилково вирішили, що жінка їде без квитка. Також він дав їм зрозуміти, що виривати проїзний з рук не дуже чемно. Проте один з контролерів вирішив не слухати "нотації" та вдарив чоловіка.

Читайте такожВ Одесі поліцейський за гроші "кришував" порнобізнесВсе це потрапило на відео. Відомо, що пасажиром, який потрапив у штурханину через квиток, виявився відомий львівський журналіст та фотохудожник Олег Огородник.

Раніше УНІАН вже повідомляв про інший неприємний інцидент у громадському транспорті. У Києві у маршрутки на ходу відвалилася задня напіввісь, яка потім рознесла зупинку.

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Автор: Поліна Кузенко