Про постраждалих в інциденті не повідомляється.

На Харківському шосе в Києві у маршрутки на ходу вирвало задню напіввісь, яка на швидкості влетіла в зупинку і розбила скло.

Відео очевидців з місця подій опублікував "Київ оперативний".

Повідомляється, що водій роздав гроші за проїзд пасажирам. Але не всім, а тим, хто цього затребував. Про постраждалих в інциденті не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в одній з київських маршруток на голови пасажирок впало скло з вентиляційного люка. Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який слідував за маршрутом №381 з Бучі на Академмістечко.

Читайте також"Попивав пиво нишком": у Києві пасажирка зняла водія маршрутки на відео та розлютила мережу

Скло звалилося одній дівчині на голову, а другий - на руку. Але за словами однієї з постраждалих, водій маршрутки не став надавати їм допомогу. На додаток, він не зупинився і продовжив їхати, пояснивши, що "збивається з графіку".

Раніше цього року в Деснянському районі Київська маршрутка почала буквально розсипатися - у якийсь момент машина просто залишилася без дверей.

Автор: Дмитро Захаров