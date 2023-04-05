У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

Служба безпека України зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію РФ.

Як повідомив прес-центр СБУ, у період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Відео дня

"Увесь "процес" наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати "підтримку" загарбників з боку місцевих вірян. Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ", - йдеться у повідомленні.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зрадники в рясі

Попи УПЦ МП часто йшли на співпрацю з ворогом на окупованих територіях. Однак після деокупації їх просто "кинули". Нещодавно прикордонники затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів. Сам священник є поціновувачем "руського міра", про що свідчить фрагмент його інтерв‘ю кремлівським ЗМІ.

А перед цим стало відомо, що настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську Андрій Павленко активно співпрацював з російськими окупантами й навіть замовляв їм вбивство конкурентів з ПЦУ.

Вас також можуть зацікавити новини: