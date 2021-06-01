Тоді правоохоронцям вдалося врятувати дівчину від самогубства через складні стосунки з хлопцем.

За інформацією ЗМІ, скандальну блогерку під ніком ttiisshhiinnaa, яка влаштувала погром у номері готелю в Києві, рік тому патрульні поліцейські врятували від самогубства.

Архівне відео правоохоронців опублікував паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

Читайте такожСкандальна блогерка з друзями рознесли готельний номер в Києві: опубліковані нові відео"А кого це у нас тут рік тому рятували патрульні? Сьогодні ж вона вже шле копів на три літери. Що там щодо психологічної допомоги?"- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці тоді вирушили на місце, де дівчина намагалася вчинити самогубство і врятували її. Нагадується, що причиною такого вчинку блогерки стали сварки з хлопцем.

Розгром блогеркою квартир заради хайпу: що відомо

1 червня стало відомо, що скандальна Київська блогерка ttiisshhiinnaa та її друзі рознести знятий ними готельний номер. Повну відеохроніку "відпочинку" дівчина публікувала у своїх сторіз в Instagram.

У березні минулого року ttiisshhiinnaa вже побувала в подібному скандалі. Тоді вона розгромила орендовану квартиру у ЖК "Комфорт Таун", оскільки заявила, що господар квартири обдурив її.

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Автор: Ольга Робейко