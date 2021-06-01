За інформацією ЗМІ, скандальну блогерку під ніком ttiisshhiinnaa, яка влаштувала погром у номері готелю в Києві, рік тому патрульні поліцейські врятували від самогубства.
Архівне відео правоохоронців опублікував паблік "Київ Оперативний" у Telegram.
Читайте такожСкандальна блогерка з друзями рознесли готельний номер в Києві: опубліковані нові відео"А кого це у нас тут рік тому рятували патрульні? Сьогодні ж вона вже шле копів на три літери. Що там щодо психологічної допомоги?"- йдеться у повідомленні.
Правоохоронці тоді вирушили на місце, де дівчина намагалася вчинити самогубство і врятували її. Нагадується, що причиною такого вчинку блогерки стали сварки з хлопцем.
Розгром блогеркою квартир заради хайпу: що відомо
1 червня стало відомо, що скандальна Київська блогерка ttiisshhiinnaa та її друзі рознести знятий ними готельний номер. Повну відеохроніку "відпочинку" дівчина публікувала у своїх сторіз в Instagram.
У березні минулого року ttiisshhiinnaa вже побувала в подібному скандалі. Тоді вона розгромила орендовану квартиру у ЖК "Комфорт Таун", оскільки заявила, що господар квартири обдурив її.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram