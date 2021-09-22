В Управлінні державної охорони розповіли, чому перший помічник президента був без охоронця.

У першого помічника президента України Сергія Шефіра є державна охорона, але у день замаху він був не під охороною.

Про це повідомляє "Сьогодні", посилаючись на власні джерела в Управлінні державної охорони України.

"Обстріл міг бути актом залякування або тиску з бізнес-причин або ж політичних мотивів", - кажуть джерела.

У той же час, як повідомили УНІАН в Управлінні державної охорони України, Шефір не перебуває під державною охороною зовсім.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

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Автор: Станіслав Кожемякін