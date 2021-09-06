Житель Тернопільської області зник майже два місяці тому, весь цей час його змушували безплатно працювати.

На Херсонщині знайшли чоловіка, який ще 16 липня зник у Запорізькій області. Українець з Тернопільської області працював у курортній Кирилівці, звідти він поїхав додому. По дорозі він потрапив у рабство.

Про це повідомило видання "РІА Мелітополь".

Так, 16 липня 34-річний чоловік виїхав з Кирилівки, але так і не доїхав додому, в Тернопільську область. Українця почали шукати його родичі, потім приєдналися поліцейські та волонтери. Однак ніхто так і не зумів його знайти.

Читайте такожУ Полтаві дівчина у школі поранила з арбалета двох вчителів (фото)Чоловік потрапив у рабство. Невідомі утримували його в Херсонській області, змушуючи безплатно працювати. У рабстві були й інші люди, доля яких поки що залишається невідомою. Чоловік врятував себе сам, він умовив місцевих жителів дати йому мобільний телефон і подзвонив додому.

Родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію. Вони поїхали за ним на Херсонщину і забрали його додому. Однак просто так чоловіка ніхто не віддавав. Родині довелося заплатити за нього викуп, який зажадали зловмисники.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові жінка три місяці не випускала дочку з квартири.

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Автор: Поліна Кузенко