На Херсонщині знайшли чоловіка, який ще 16 липня зник у Запорізькій області. Українець з Тернопільської області працював у курортній Кирилівці, звідти він поїхав додому. По дорозі він потрапив у рабство.
Про це повідомило видання "РІА Мелітополь".
Так, 16 липня 34-річний чоловік виїхав з Кирилівки, але так і не доїхав додому, в Тернопільську область. Українця почали шукати його родичі, потім приєдналися поліцейські та волонтери. Однак ніхто так і не зумів його знайти.
Читайте такожУ Полтаві дівчина у школі поранила з арбалета двох вчителів (фото)Чоловік потрапив у рабство. Невідомі утримували його в Херсонській області, змушуючи безплатно працювати. У рабстві були й інші люди, доля яких поки що залишається невідомою. Чоловік врятував себе сам, він умовив місцевих жителів дати йому мобільний телефон і подзвонив додому.
Родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію. Вони поїхали за ним на Херсонщину і забрали його додому. Однак просто так чоловіка ніхто не віддавав. Родині довелося заплатити за нього викуп, який зажадали зловмисники.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові жінка три місяці не випускала дочку з квартири.
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