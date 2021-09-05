Виявилося, що у матері стався рецидив психічного захворювання.

У Харкові жінка три місяці не випускала доньку з квартири.

Про це Newsroom розповіла волонтер Марина Псарева.

Інцидент стався з ученицею п'ятого класу однієї зі шкіл на Салтівці. У процесі підготовки до навчального року Класний керівник не змогла зв'язатися з матір'ю школярки. Дівчинка не прийшла ані на зустріч з учителем, ані на медогляд, ані 1 вересня в школу. Тому вчителі забили на сполох.

За словами волонтера, разом з педагогами і родичами школярки вона зверталася в поліцію, до ювенального інспектора, до швидкої допомоги, ДСНС, щоб ті допомогли дізнатися про стан дівчинки.

"Тільки на четвертий день за сприяння одного з депутатів міськради медики і правоохоронці приїхали на місце, і співробітники ДСНС відкрили двері квартири. Дівчинку в стані стресу передали рідним, а матір госпіталізували в психіатричну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДруге самогубство серед учнів однієї школи: у Черкасах наклала на собі руки восьмикласниця

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко