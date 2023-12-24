Сміттєвоз задавив людину на цвинтарі Одеської області.

На одному з кладовищ Одеської області стався моторошний випадок: людину насмерть задавив сміттєвоз через недбалість водія.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, подія сталася у населеному пункті Крижанівка Одеського району.

"Водій сміттєвоза у стані алкогольного сп’яніння наїхав на співробітника, унаслідок чого той загинув", - розповіли у поліції.

Наразі встановлено, що близько 14.00 водій на сміттєвозі на кладовищі рухався заднім ходом та скоїв наїзд на чоловіка. Через несумісні з життям травми, постраждалий не вижив.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія затримали в процесуальному порядку та зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В рамках провадження призначено низку експертиз. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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