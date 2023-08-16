Разом з чоловіком у салоні перебувала його дружина, яка теж працює у поліції.

Сьогодні у місті Білгород-Дністровській Одеської області правоохоронець, який був за кермом своєї машини, смертельно травмував літню жінку. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася 16 серпня вранці.

"Попередньо встановлено, що правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що 81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

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Наразі за фактом ДТП за участю працівників Білгород-Дністровського районного відділу поліції розпочато службове розслідування. Самого водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Водночас на час проведення службового розслідування правоохоронця та його дружину відсторонено від виконання службових обов'язків.

Детективами територіального управління ДБР розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

ДТП з правоохоронцями - подробиці

Нещодавно у Харківській області правоохоронець на службовому автомобілі збив 15-річну дівчинку, яка загинула на місці події. Трагедія сталася ввечері на трасі "Київ-Харків-Довжанський", у селі Пісочин. Дитина перебувала на пішохідному переході. Фігурант - працівник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу, який в момент аварії повертався з відрядження.

Правоохоронця відсторонили від виконання обов'язків. Також повідомлялося, що дівчинка поверталася з Пісочина додому після репетиції у театральному гуртку.

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