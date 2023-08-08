У прокуратурі стверджують, що на момент аварії водій автомобіля був тверезий.

На Харківщині правоохоронець на службовому автомобілі збив 15-річну дівчинку, дитина загинула на місці. Поліцейського відсторонили.

Як повідомляє Харківська облпрокуратура, наразі триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася близько 19:20 2 серпня на трасі "Київ-Харків-Довжанський".

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"Автівка збила 15-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина загинула на місці. За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем", - розповіли в прокуратурі.

Після аварії слідчі оглянули місце події та автівку. Також було проведене освідування водія, за результатами якого він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначається, що наразі призначено судово-медичну експертизу, судову експертизу технічного стану авто та судову автотехнічну експертизу.

У поліції уточнили, що йдеться про працівника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу, який в момент аварії повертався з відрядження.

У Департаменті заявили, що цілковито сприяють ДБР у розслідуванні аварії, а правоохоронця відсторонили від виконання обов'язків.

За даними ЗМІ, аварія сталася у селі Пісочин на Харківщині, а загиблу дівчину звати Альбіна Харченко.

Того вона поверталася з Пісочина додому до Коротича після репетиції у театральному гуртку. Під час аварії дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу і вела в руках велосипед.

Інші ДТП з поліцейськими

Як повідомляв УНІАН, раніше в Рівненській області посеред дороги знайшли тіло 64-річної жінки, яка загинула внаслідок ДТП. Поліція встановила, що жінку збив автівкою співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою, та залишив помирати на узбіччі.

Раніше смертельна ДТП за участі поліцейського сталася на Кіровоградщині. Нетверезий правоохоронець за кермом не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули троє 17-річних дівчат: дві - на місці події, ще одна дівчина померла в кареті швидкої допомоги.

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