Діти думали, що крига витримає їх, але провалилися.

У Києві троє дітей провалилися під кригу. Їх врятували патрульні та небайдужий чоловік.

Читайте такожВ Одесі під час гасіння пожежі загинув рятувальникПро це повідомляють у МВС.

Подія трапилася сьогодні вдень. Інспекторам повідомили про хлопців і дівчинку, які тонуть в озері, що у парку “Партизанська слава”.

Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків витягнув з води 12-річну дівчинку. У водоймі залишалися ще двоє хлопців, які з останніх сил трималися на поверхні.

Патрульний Олександр Лисенко кинувся у воду, розбив кригу руками й підплив до потопаючих. Він витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Спільними зусиллями напарники витягли і його.

Інспектори посадили врятованих у службове авто, віддали їм свій сухий одяг та надавали допомогу до приїзду швидкої. За словами дітей, вони думали, що крига витримає їх, але провалилися.

14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні. Патрульні викликали до медичного закладу батьків та працівників ювенальної превенції.

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Автор: Людмила Жерновська