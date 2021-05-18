У потерпілих діагностували вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей та голови.

Поліцейські затримали 34-річного мешканця Дніпра, який влаштував стрілянину у Кирилівці Запорізької області.

Подробиці інциденту повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції в Telegram-каналі.

«Попередньо встановлено, що дві компанії осіб напідпитку через раптово виниклий конфлікт затіяли бійку. Після її «завершення» зловмисник повернувся до супротивників, проте вже з рушницею. Фігурант здійснив декілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного мешканців Запоріжжя», – говориться у повідомленні.

Читайте такожВ Івано-Франківську загадково померли двоє чоловіків: тіла знайшли у шахті ліфта (фото)Зазначається, що у потерпілих діагностували вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей та голови. Наразі за життя обох чоловіків борються лікарі.

Нападника затримали під час спроби поспішного виїзду з населеного пункту. Наразі тривають слідчі дії.

За інформацією місцевих ЗМІ, потерпілі – батько та син.

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Автор: Катерина Шварц