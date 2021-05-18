Поліцейські затримали 34-річного мешканця Дніпра, який влаштував стрілянину у Кирилівці Запорізької області.
Подробиці інциденту повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції в Telegram-каналі.
«Попередньо встановлено, що дві компанії осіб напідпитку через раптово виниклий конфлікт затіяли бійку. Після її «завершення» зловмисник повернувся до супротивників, проте вже з рушницею. Фігурант здійснив декілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного мешканців Запоріжжя», – говориться у повідомленні.
Читайте такожВ Івано-Франківську загадково померли двоє чоловіків: тіла знайшли у шахті ліфта (фото)Зазначається, що у потерпілих діагностували вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей та голови. Наразі за життя обох чоловіків борються лікарі.
Нападника затримали під час спроби поспішного виїзду з населеного пункту. Наразі тривають слідчі дії.
За інформацією місцевих ЗМІ, потерпілі – батько та син.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Пожартувала": вчителька погрожувала відрізати палець семикласнику у львівській школі (відео)
- В Одесі пенсіонер випадково "замінував" банк: людей евакуювали
- У Києві з мосту стрибнув 15-річний хлопець, який втратив батьків через COVID-19 – ЗМІ (фото)
- У Дніпрі три співробітники поліції побили патрульного - ЗМІ (відео)
- Екс-глава СЕС Києва переїхала дівчину на переході: постраждала звинувачує її в спробі уникнути покарання (відео 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram