Водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Вінничині, в якій постраждали 5 підлітків і 2 дорослих. Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Вінницькій області, автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля с. Кунка, Гайсинського району.

Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування. За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталася з екскурсії.

За медичною допомогою звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу, їх відпущено додому.

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У поліції зазначають, що водій був тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

ДТП на Вінничині

Як повідомляв УНІАН, минулого літа на Вінничині внаслідок страшної аварії, яка сталася поблизу селища Бродецьке, загинули дві родини з дітьми та їхні близькі.

Як розповів староста цього села Ігор Ткачук, в один момент загинула ціла родина – два брати, їхня неповнолітня сестра, дружини, діти, теща одного із них та кум – хрещений батько 2-річного хлопчика, який теж був у салоні авто. Саме того дня усі вони святкували день народження малюка.

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