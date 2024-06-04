В ДТП на Вінничині постраждали 5 підлітків і 2 дорослих / фото Відділ комунікації поліції Вінницької області

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Вінничині, в якій постраждали 5 підлітків і 2 дорослих. Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Вінницькій області, автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля с. Кунка, Гайсинського району.

Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування. За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталася з екскурсії.  

За медичною допомогою звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу, їх відпущено додому.

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У поліції зазначають, що водій був тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

На Вінничині водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу / фото Відділ комунікації поліції Вінницької області

ДТП на Вінничині

Як повідомляв УНІАН, минулого літа на Вінничині внаслідок страшної аварії, яка сталася  поблизу селища Бродецьке, загинули дві родини з дітьми та їхні близькі.  

Як розповів староста цього села Ігор Ткачук, в один момент загинула ціла родина – два брати, їхня неповнолітня сестра, дружини, діти, теща одного із них та кум – хрещений батько 2-річного хлопчика, який теж був у салоні авто. Саме того дня усі вони святкували день народження малюка.

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