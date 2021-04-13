У вівторок, 13 квітня, в селі Митниця Васильківського району під Києвом на Одеській трасі водій мікроавтобусу на швидкості в'їхав у відбійник, в результаті чого авто перекинулося.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Читайте такожПід Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем, трасу перекрили (фото)Зазначається, що за попередніми даними, водій міг заснути за кермом, що і стало причиною аварії. Він загинув на місці події.
"Не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу", – йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються всі подробиці аварії, рух ускладнений.
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