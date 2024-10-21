Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих.

У Києві вантажівка "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири, є постраждалі.

Як повідомив у коментарі УНІАН речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві Павло Петров, пасажирку маршрутного автобусу затиснуло на сидінні, рятувальники намагаються звільнити її.

"Вулиця Гетьмана. У нас там внаслідок зіткнення маршрутного автобусу та автомобіля "Газель", який здійснював рух в попутному напрямку, сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зараз на пасажирському сидінні затиснуто жінку, яку рятувальники деблокують за допомогою гідравлічного інструменту", - повідомив Петров.

Він уточнив, що жінка жива, вона пасажирка маршрутного автобусу. Водночас в "Газелі", попередньо, постраждалих немає. На місці від ДСНС працюють дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Водночас на сайті поліції Києва повідомляється, що встановлюються обставини наїзду вантажівки на маршрутне таксі у Солом’янському районі міста. ДТП сталася сьогодні вранці на вул. Вадима Гетьмана.

"За попередньою інформацією, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих", - йдеться у повідомленні і зауважується, що кількість постраждалих ще уточнюється.

Правоохоронці та медики продовжують працювати на місці аварії, з’ясовуються всі обставини.

ДТП в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінницькій області внаслідок ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса загинули шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх.

У поліції зазначили, що водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус RENAULT TRAFIK, який рухався у зустрічному напрямку.

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