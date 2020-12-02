В аварії обійшлося без потерпілих.

У Києві ввечері у вівторок сталася ще одна серйозна ДТП. Раніше повідомлялося про аварію на вулиці Виговського, де зіткнулися одразу кілька авто.

Про нову ДТП - на вулиці Саперно-Слобідській повідомляє "Київ оперативний" у Facebook. За повідомленням очевидців, зіткнулися Citroen та Ford.

"Авто просто розірвало", - йдеться у повідомленні. Це добре видно на відео з місця події.

У ДТП обійшлося без постраждалих. Причини аварії наразі встановлюють.

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Автор: Юрій Годован