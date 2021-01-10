Від удару білий автомобіль перекинувся на дах / фото Патрульна поліція Києва
У Києві внаслідок зіткнення перекинувся автомобіль, за даними поліції, в аварії постраждали люди.
Про це Патрульна поліція Києва повідомила в Telegram.
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"На вулиці Микільсько-Слобідській ДТП з потерпілими. Можливе ускладнення руху", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненим фото, від удару білий автомобіль перекинувся на дах.
На записі, що оприлюднено в Telegram-каналі "Київ Оперативний", видно, що другий учасник ДТП залишився на колесах.
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